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وزير التموين: نسعى لتقديم خدمة ذكية فى النقل البحرى.. ومصر "هتتقدم بالعلم"

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وزير التموين: نسعى لتقديم خدمة ذكية فى النقل البحرى.. ومصر "هتتقدم بالعلم" وزير التموين: نسعى لتقديم خدمة ذكية فى النقل البحرى.. ومصر "هتتقدم بالعلم"
أكد الدكتور خالد حنفى، وزير ، أن الوزارة تسعى لتقديم خدمة مميزة لنقل البضائع من الميناء إلى الأسواق بخدمة ذكية، للتسهيل على التجار ورجال الأعمال وتقديم خدمة عملاء مميزة بتكاليف قليلة وجودة مرتفعة، وتعمل على زيادة فرص العمل.

وأضاف "حنفى" خلال كلمته بمؤتمر مارلوج 5 الذى ينظمه معهد تدريب الموانئ ومركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى، أن الأكاديمية العربية ستكون إحدى الجامعات الكبرى التى تدعم الموانئ المصرية لتقديم خدمة متطورة لتخفيف العبء فى عملية النقل والشحن .
>وأشار وزير التموين إلى أن ستكون من أفضل الدول من خلال العلم قائلا، "مصر مش هتتقدم إلا بالعلم، والدول المتقدمة أصبحت الرائدة بسبب احترامها للعلم وعلمائها، واللى قال على العلم كلام كتب هو الخسران".

يذكر أن مؤتمر مارلوج 5 يهدف إلى جذب المتخصصين والمهتمين بكل ما يتعلق بنواحى التنمية المستدامة فى تطوير وإدارة البيئة والموانئ البحرية من الجهات المشاركة بالمؤتمر، وزيادة حجم التجارة بين الموانئ من خلال وسائل النقل، ما يتطلب تطبيق الموانئ الذكية، وتطوير البنية التحتية للموانئ فى ظل الأزمات الاقتصادية والتشغيلية والبيئية، والتطلع لمزيد من الابتكارات والأفكار المميزة التى تحفز أساليب استخدام التكنولوجيا الحديثة.

كما يهدف المؤتمر إلى تفعيل دور تكنولوجيا المعلومات والوصول لمفهوم التنمية المستدامة للموانئ لزيادة قدرتها على توفير ظروف تشغيل أكثر ذكاء وصديقة للبيئة.

الأكاديمية العربية ، الاسكندريه ، النقل البحرى (1)

الأكاديمية العربية ، الاسكندريه ، النقل البحرى (2)

الأكاديمية العربية ، الاسكندريه ، النقل البحرى (3)

الأكاديمية العربية ، الاسكندريه ، النقل البحرى (4)

الأكاديمية العربية ، الاسكندريه ، النقل البحرى (5)

الأكاديمية العربية ، الاسكندريه ، النقل البحرى (6)

الأكاديمية العربية ، الاسكندريه ، النقل البحرى (7)

الأكاديمية العربية ، الاسكندريه ، النقل البحرى (8)

الأكاديمية العربية ، الاسكندريه ، النقل البحرى (9)

الأكاديمية العربية ، الاسكندريه ، النقل البحرى (10)

الأكاديمية العربية ، الاسكندريه ، النقل البحرى (11)

الأكاديمية العربية ، الاسكندريه ، النقل البحرى (12)

الأكاديمية العربية ، الاسكندريه ، النقل البحرى (13)
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>- محافظ البحر الأحمر يناقش تصميم فرع أكاديمية النقل البحرى بالغردقة

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مصر 365

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