فريد الديب يدفع ببطلان التحقيقات وأمر إحالة متهمى "إهدار أموال الداخلية"

تواصل محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، نظر محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى و12 موظفا بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وفى بداية الجلسة، استمعت المحكمة لطلبات فريد الديب، دفاع حبيب العادلى، الذى طالب ببطلان جميع التحقيقات مع المتهمين، لخروج قاضى التحقيق عن بنود الواقعة التى ندب للتحقيق فيها، وبطلان أمر الإحالة، بالمخالفة للمادة 67 من قانون الإجراءات الجنائية، وأن الدعوى كانت موجزة للتحقيق فى تضخم ثورة المتهم الثانى نبيل خلف، لاستغلال نفوذه وتكوين ثروة بطرق غير مشروعة.

وقدم مجدى حافظ، دفاع بعض المتهمين، 4 مذكرات بكشوف الصرف المنسوبة للمتهم الثانى، واعتراضه على تقرير اللجنة المشكلة من الجهاز المركزى للمحاسبات.

وطالب دفاع المتهم الثالث بندب لجنة محايدة كون تقرير اللجنة المشكلة من الكسب غير المشروع غير محايدة.

يذكر أن قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل، قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة، لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.

بدء جلسة محاكمة حبيب العادلى و12 آخرين بتهمة الاستيلاء على المال العام

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