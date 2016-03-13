8 مايو.. نظر دعوى عدم أحقية صفحة على اليوتيوب باستغلال أغنية "زمان يا حب"

حددت الدائرة الاستئنافية بمحكمة القاهرة الاقتصادية، موعدا بجلسة 8 مايو المقبل، لنظر أولى جلسات الدعوى المقامة من شركة ديجيتال ساوند للانتاج ضد صفحة على موقع اليوتيوب، تسمى نيو فيجين، نتيجة استغلالها مصنفات "أغنية زمان يا حب" بالمخالفة للقانون.

وفوجئت الشركة المدعية بفتح حساب صفحة على موقع يوتيوب العالمى تحت مسمى نيو فيجين، وقد ضمنتها مصنفات فنية عديدة منها المصنفات السمعية والبصرية "أغنية زمان يا حب" كلمات مرسى جميل، ألحان فريد الأطرش، وأعطى هذا الموقع الحق لنفسه فى إذاعة الأغنية .

- 11 مايو.. نظر دعوى عدم أحقية صفحة على اليوتيوب باستغلال أغنية "يانا يانا"

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