في_إفريقيا – انسحاب قسري وخسارة قاسية في خروجين فقط للزمالك من دور الـ32

يبدأ الفارس الأبيض رحلته الـ21 عبر التاريخ في دوري أبطال إفريقيا، دور الـ32 الذي ودع منه مرتين فقط هو نقطة انطلاقه نحو لقب المسابقة.

يحل الزمالك ضيفا على يونيو دوالا الكاميروني الأحد في ذهاب دور الـ32 من دوري الأبطال. مرحلة، خرج منها الزمالك مرتين فقط عبر تاريخه.

الأولى عام 1989 والثانية 2004.

المرتان مختلفتان تماما، فالأولى خرج فيها الزمالك بعد إلغاء المباراة وهو على بعد هدف واحد من التأهل.

أما الثانية، فتلقى فيها الفريق رباعية قاسية أمام فريق مغمور استحق معها وداع المسابقة.

1989

بعد فوزه في القاهرة 2-1 على الموردة السوداني بهدفين لهدف أحرزهما جمال عبد الحميد ونبيل محمود، حل الزمالك ضيفا على الأخير في الأول من إبريل.

لم تستكمل المباراة ومتبقي بها 35 دقيقة كاملة، ألغاها الحكم في ظل تقدم أصحاب الأرض بهدف دون رد بعد اشتباكات بين اللاعبين وفقا لما ذكرته صحيفة الأهرام.

فبعد طرد إبراهيم يوسف بثوان معدودة اشتعلت الأجواء إثر لكمة في الوجه من حسن حامد لاعب الموردة ضد هشام إبراهيم لاعب الزمالك قبل أن يعتدي لاعبو الفريق السوداني أيضا على ثنائي الأبيض أشرف قاسم وطارق يحيى.

توقفت المباراة ودخل عناصر الشرطة أرضية الملعب وانتظر اللاعبون نصف ساعة فوق الميدان عندما خرج الحكم مع رئيس الاتحاد السوداني كمال شداد. وعندما عاد، أمر لاعبي الموردة بالخروج من الملعب ولم تستكمل المباراة!

وأشارت الأهرام إلى أن حافلة الزمالك تعرضت للاعتداء من قبل الجماهير السودانية أثناء الخروج من الملعب، وتم اعتماد النتيجة من قبل الاتحاد الإفريقي!

2004

آخر مرة ودع فيها بطل دوري الأبطال 5 مرات كانت عام 2004، أقصاه الجيش الرواندي برباعية قاسية.

فاز الزمالك ذهابا 3-2، سجل له جمال حمزة وتامر عبد الحميد وحازم إمام. لكنه خسر 4-1 في رواندا وكان عبد الحليم علي هو صاحب هدفه الوحيد.