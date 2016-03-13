النني أساسيا ضد واتفورد بكأس الاتحاد الإنجليزي

تتوقع صحف إنجلترا أن يبدأ محمد النني متوسط ميدان أرسنال بجانب فرانسيس كوكولين ضد واتفورد بربع نهائي بطولة كأس الاتحاد الإنجليزي يوم الأحد.

وكان النني قد شارك مع أرسنال في 3 مباريات في كأس الاتحاد الإنجليزي ضد بيرنلي بالجولة الرابعة وفاز بها المدفعجية بنتيجة 2-1 وضد هال سيتي في دور الـ16 وتعادل الفريقان سلبيا وفي مباراة الإعادة ضد الأخير إذ فاز الفريق برباعية دون رد.

وتتوقع الصحف أن يبدأ النني في وسط ميدان المدفعجية بجوار فرانسيس كوكولين وفقا لتصريحات أرسين فينجر المدير الفني للفريق، فكان زميل الدولي المصري في مباراة هال سيتي الأخيرة هو الفرنسي ماتيو فلاميني.

وحول التشكيل المتوقع لأرسنال، فسيبدأ دافيد أسوبينا في المرمى ومن أمامه بير ميرتيساكر وجابرييل باوليستا وهيكتور بلليرين وناتشو مونريال.

وأمام النني وكوكولين سيلعب الثلاثي ثيو والكوت وميسوت أوزيل وأليكسيس سانشيز وفي الهجوم أوليفييه جيرو.