هندسة المنصورة تفوز بجائزة أحسن فريق فى مسابقة السيارات الهجينة الكهربائية

حصل فريق طلابى بكلية الهندسة بجامعة المنصورة على جائزة أحسن فريق خلال مشاركته فى منافسات المسابقة العالمية للسيارات الهجينة الكهربائية Global Hybrid Electric Challenge (GHEC-E) 2016 وهى مسابقة لبناء سيارة سباق كاملة تعمل بالكهرباء والبنزين أيضًا، حيث استضافت مصر ، لأول مرة، المسابقة العالمية للسيارات الكهربائية، بمشاركة 150 طالبا من كليات الهندسة فى 10 جامعات مصرية، وتنظمها مؤسسة "جلوبال EEE" العالمية.

وبحسب بيان للجامعة اليوم، يتكون الفريق من 9 طلاب هم عمرو أحمد خفاجى قسم ميكانيكا إنتاج الفرقة الثانية، وعمرو محمود فايز ثالثة مدنى، ومحمد الشعراوى ثالثة حاسبات، وأحمد رضا رابعة حاسبات وأحمد طارق محمد النادى ثالثة حاسبات، وصبرى محمد رابعة ميكانيكا قوى، وإيهاب محمود سليم أولى ميكانيكا قوى.

والسيارة المستخدمة عبارة عن سيارة خفيفة الوزن تحمل سائقا واحدا ومجهزة ببطاريات حديثة وموتور كهربائى لحركة السيارة ونظام متقدم جدا لإدارة نظام الطاقة داخل السيارة، ويستخدم أيضا مولد كهربائى يعمل بالبنزين لشحن البطاريات وزيادة مدة عمل السيارة.

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