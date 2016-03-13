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وزير النقل من مؤتمر اللوجستيات بالإسكندرىة: النقل البحرى أهم أولويات الحكومة

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وزير النقل من مؤتمر اللوجستيات بالإسكندرىة: النقل البحرى أهم أولويات الحكومة وزير النقل من مؤتمر اللوجستيات بالإسكندرىة: النقل البحرى أهم أولويات الحكومة
أكد الدكتور سعد الجيوشى، وزير النقل، أن تطوير صناعة النقل البحرى والموانئ المصرية من أهم أولويات حكومة الدكتور شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، لجعل صناعة النقل البحرى داعما للاقتصاد المصرى.

وأضاف الجيوشى، خلال كلمته بمؤتمر مارلوج 5 الذى ينظمة معهد تدريب الموانئ ومركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى، أن الاقتصاد المصرى وما يمر به حاليا يحتاج إلى دعم كبير من كل الجهات وخاصة قطاع النقل البحرى .

وأشار "الجيوشى" إلى أن مؤتمر مارلوج يمثل تعاون خلاق بين جهات أكاديمية وتطبيقية ويفتح آفاق تعاون مع جهات دولية وإقليمية، وذلك لأنه يتضمن أكبر حشد من أكبر الشخصيات والمهتمين فى مجال النقل البحرى وللوجستيات.

وأوضح وزير النقل، أن المؤتمر هو فرصة كبرى للتواصل مع المسئولين من مختلف القطاعات للاستفادة من خبراتهم فى تطوير منظمة النقل واللوجيستات فى ، مؤكدا أن وزارة النقل المصرية تعمل على استعادة مكانة النقل البحرى وتكون هى الأولى التى تدعم الاقتصاد المصرى وترفع من مكانته خلال الفترة القادمة.

الأكاديمية العربية ، الاسكندريه ، النقل البحرى (1)

الأكاديمية العربية ، الاسكندريه ، النقل البحرى (2)

الأكاديمية العربية ، الاسكندريه ، النقل البحرى (3)

الأكاديمية العربية ، الاسكندريه ، النقل البحرى (4)

الأكاديمية العربية ، الاسكندريه ، النقل البحرى (5)

الأكاديمية العربية ، الاسكندريه ، النقل البحرى (6)

الأكاديمية العربية ، الاسكندريه ، النقل البحرى (7)

الأكاديمية العربية ، الاسكندريه ، النقل البحرى (8)

الأكاديمية العربية ، الاسكندريه ، النقل البحرى (9)

الأكاديمية العربية ، الاسكندريه ، النقل البحرى (10)

الأكاديمية العربية ، الاسكندريه ، النقل البحرى (11)

الأكاديمية العربية ، الاسكندريه ، النقل البحرى (12)

الأكاديمية العربية ، الاسكندريه ، النقل البحرى (13)


>- بدء فعاليات المؤتمر الدولى للنقل البحرى واللوجستيات فى الإسكندرية
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>- أكاديمية النقل البحرى العربية تنظم حفل تخرج لطلاب الدراسات العليا الأحد

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مصر 365

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