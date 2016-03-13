عضو غرفة شركات السياحة: لا توجد حجوزات لشرم الشيخ حتى شتاء 2017

قالت "نورا على" العضو المنتدب لمجموعة شركات ماسترز ترافيل للسياحة، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، إن الاجتماعات التى عقدتها خلال فترة مشاركتها ببوصة ITB برلين، كشفت عدم وجود طلب سياحى على مصر ، ولا يوجد حجوزات سياحية لمدينة شرم الشيخ حتى شتاء 2017، موضحة أن هناك تحولا فى طبيعة الحجوزات، وأصبح التخطيط لها من قبل السائح على المدى القصير.

وأضافت، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، أن تغيير سلوك السائح يرجع للأحداث التى تشهدها مصر من حين لآخر، فأصبح السائح متخوفا من التخطيط لرحلته على الوقت الطويل، لافتة إلى أن الشركات لا تمتلك الرؤية لتحديد حجم الحجوزات على المدى الطويل، مشيرة إلى أن عدد الحجوزات بلغ لديها 657 سائحا فقط لزيارة الغردقة ومرسى علم الشهر المقبل، ولا تعلم حجم الحجوزات الشهور المقبلة.

وأكدت عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة، أن هشام زعزوع وزير السياحة ليس فى يده حل للأزمة السياحية الراهنة، قائلة: إن الأزمة سياسية وليست سياحية، فلا يوجد طلب على مصر، مشيرة إلى أن لدينا مشكلة فى إدارة الأزمات، وأقرب مثال على ذلك كيف تعاملت مصر مع حادث فندق "بيلا فيستا"بالغردقة وتضارب التصريحات حول طبيعة الحادث، وكيف تعاملت حكومة "دبى" فى واقعة حريق بأحد فنادقها خلال احتفالات رأس السنة الماضية؟، كانت جهة واحدة مسئولة عن إصدار المعلومات الخاصة بالحادث، فلم يحدث بلبلة فى وسائل الإعلام.

وكشفت "نورا على" أن الأحداث الإرهابية التى تشهدها المنطقة، جعلت السائح يعزف عن زيارة المثلث المكون من 3 دول وهى "مصر – تونس – تركيا"، مطالبة بتحسين الصورة الذهنية لمصر بالخارج وتكثيف الحملة الدعائية.

واقترحت تصميم حملات ترويجية لإعادة الطلب على مصر، وضرورة الاستعانة بمتخصصين من الدولة المستهدف مواطنوها، مطالبة بعدم إشراك ممثلى شركة الدعاية الدولية JWT ، وهيئة تنشيط السياحة فيها، وضرورة التشاور مع أهل القطاع السياحى لأخذ أرائهم، وتغيير الأسلوب النمطى للجناح المصرى فى أى معرض دولى، وخلق قنوات اتصال بالإعلام السياحى الدولى قائمة على المصارحة والشفافية.

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