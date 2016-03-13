بدء جلسة محاكمة حبيب العادلى و12 آخرين بتهمة الاستيلاء على المال العام

بدأت منذ قليل، محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اليوم الأحد، نظر جلسة محاكمة وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى، و12 موظفا بالوزارة، لاتهامهم بالاستيلاء على المال العام.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين عصام أبو العلى وفتحى الروينى، وسكرتارية أيمن القاضى ووليد رشاد.

وفى بداية الجلسة، أمر رئيس المحكمة بإحضار كراسى للمتهمين المرضى، فيما ظهر حبيب العادلى مرتديا نظارة سوداء اللون.

وكان قاضى التحقيق المنتدب من وزارة العدل قد قرر فى وقت سابق، إحالة حبيب العادلى وزير الداخلية الأسبق و12 آخرين من قيادات الحسابات والميزانية بالوزارة، لمحكمة الجنايات بتهمة الاستيلاء والإضرار بأموال وزارة الداخلية بمبلغ 2 مليار و388 مليونا و590 ألفا و599 جنيها.

- اليوم.. نظر محاكمة حبيب العادلى بتهمة الاستيلاء على المال العام