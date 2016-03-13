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مطار شرم الشيخ يستقبل 1592 سائحا على متن 11 رحلة دولية

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مطار شرم الشيخ يستقبل 1592 سائحا على متن 11 رحلة دولية مطار شرم الشيخ يستقبل 1592 سائحا على متن 11 رحلة دولية
استقبل مطار شرم الشيخ الدولى، اليوم الأحد، 11 رحلة دولية على متنها 1592 سائحا من مختلف الجنسيات.

وقال عصام خضر، مدير إدارة العمليات والأزمات بمحافظة جنوب سيناء، فى تصريحات اليوم، إن نسبة الإشغالات بشرم الشيخ تصل إلى 20%، مضيفا أن مطار شرم الشيخ الدولى استقبل اليوم 11 رحلة دولية طيران على متنها 1592 سائحاً من مختلف الجنسيات و13 رحلة داخلية على متنها 904 سائحين مصريين بإجمالى 2496 سائحاً، وغادر مطار شرم الشيخ 2211 سائحا من مختلف الجنسيات العربية والمصرية.

وأضاف خضر، أن منتجعات جنوب سيناء السياحية استقبلت اليوم 333 سائحاً قادمين من منطقة إيلات الإسرائيلية عبر منفذ طابا البرى فى طريقهم لمنتجعات طابا ونويبع ودهب وشرم الشيخ وسط إجراءات أمنية مشددة، كما غادر المنفذ 595 سائحا.


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