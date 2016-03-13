أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

الدولار.. رحلة صعود لا تنتهى.. ملف تفاعلى

Google+ Print
الدولار.. رحلة صعود لا تنتهى.. ملف تفاعلى الدولار.. رحلة صعود لا تنتهى.. ملف تفاعلى
شهد الاقتصاد المصرى فى الفترة الأخيرة انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار بشكل كبير، بسبب قلة المعروض من الدولار فى ، نتيجة انخفاض فى موارده الرئيسية وهى السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرة، وتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس، وبالتالى زاد نشاط المضاربات فى السوق السوداء للعملة لتلبية جزء من الطلب على طلبات المستوردين من العملة.. فى الملف التفاعلى التالى يرصد اليوم السابع رحلة تطور أزمة الدولار والأسباب والقرارات التى اتخذها البنك المركزى لمواجهة الانخفاض.

لمشاهدة الملف اضغط هنا.
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر