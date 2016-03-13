الدولار.. رحلة صعود لا تنتهى.. ملف تفاعلى

شهد الاقتصاد المصرى فى الفترة الأخيرة انخفاض سعر الجنيه أمام الدولار بشكل كبير، بسبب قلة المعروض من الدولار فى مصر، نتيجة انخفاض فى موارده الرئيسية وهى السياحة والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرة، وتحويلات العاملين بالخارج وإيرادات قناة السويس، وبالتالى زاد نشاط المضاربات فى السوق السوداء للعملة لتلبية جزء من الطلب على طلبات المستوردين من العملة.. فى الملف التفاعلى التالى يرصد اليوم السابع رحلة تطور أزمة الدولار والأسباب والقرارات التى اتخذها البنك المركزى لمواجهة الانخفاض.إعلان - Ads إعلان - Ads
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