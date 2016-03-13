أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزارة الصحة تطلق مشروع الربط الإلكترونى لبنوك الدم بالجمهورية

Google+ Print
وزارة الصحة تطلق مشروع الربط الإلكترونى لبنوك الدم بالجمهورية وزارة الصحة تطلق مشروع الربط الإلكترونى لبنوك الدم بالجمهورية
دشنت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع جمعية الخير، أول مشروع لربط شبكات بنوك الدم إلكترونيا بالجمهورية، ضمن مبادرة مصر خالية من فيروس، حيث تسهم مبادرة ربط شبكات بنوك الدم فى التعرف على مخزون وزارة الصحة من الدم بشكل لحظى .

وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن لإطلاق مشروع ربط بنوك الدم، أن المشروع يستهدف ربط 200 مركزا للدم بالجمهورية، لمعرفة أماكن العجز والزيادة، بالإضافة إلى تسهيل تبادل المعلومات.

وأضاف وزير الصحة، أن المشروع يعمل على تقليل احتمالات الخطأ، عن طريق الميكنة، واستخدام الباركود، مما يسهل عمليات وصول الدم الآمن للمرضى.

وأوضح الدكتور طارق سعد رئيس قطاع التكنولوجيا المعلومات بوزارة الصحة، أن المبادرة ستساهم فى بناء قاعدة بيانات لأكثر من 202 بنك دم بالجمهورية، مشيرا إلى أنه سيتم مد بنوك الدم بأحدث الأجهزة الإلكترونية.


>وزير الصحة يوافق على إنشاء بنوك دم إقليمية بالمحافظات

تعرف على خطوات الانضمام لبرنامج "الرعاية الصحية" لغير القادرين

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

ملك المغرب ينعي السيسي: محاولة يائسة للمس بأمن واستقرار مصر الشقيقة

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

بين مؤيد ومعارض في مصر.. 3 دول أعلنت «الطوارئ» عقب حوادث إرهابية

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر

سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر