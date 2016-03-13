وزارة الصحة تطلق مشروع الربط الإلكترونى لبنوك الدم بالجمهورية

دشنت وزارة الصحة والسكان، بالتعاون مع جمعية مصر الخير، أول مشروع لربط شبكات بنوك الدم إلكترونيا بالجمهورية، ضمن مبادرة مصر خالية من فيروس، حيث تسهم مبادرة ربط شبكات بنوك الدم فى التعرف على مخزون وزارة الصحة من الدم بشكل لحظى .

وقال الدكتور أحمد عماد وزير الصحة، خلال المؤتمر الصحفى المنعقد الآن لإطلاق مشروع ربط بنوك الدم، أن المشروع يستهدف ربط 200 مركزا للدم بالجمهورية، لمعرفة أماكن العجز والزيادة، بالإضافة إلى تسهيل تبادل المعلومات.

وأضاف وزير الصحة، أن المشروع يعمل على تقليل احتمالات الخطأ، عن طريق الميكنة، واستخدام الباركود، مما يسهل عمليات وصول الدم الآمن للمرضى.

وأوضح الدكتور طارق سعد رئيس قطاع التكنولوجيا المعلومات بوزارة الصحة، أن المبادرة ستساهم فى بناء قاعدة بيانات لأكثر من 202 بنك دم بالجمهورية، مشيرا إلى أنه سيتم مد بنوك الدم بأحدث الأجهزة الإلكترونية.

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