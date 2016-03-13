هاشتاج "السيسى فى قلوب السعوديين" الأول فى المملكة والثانى عالميا والرابع بمصر

دشن رواد موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، هاشتاج "السيسى فى قلوب السعوديين"، وشاركوا فى بفاعلية كبيرة أهلته لاحتلال المركز الأول فى قائمة الأكثر تداولا على موقع تويتر فى المملكة العربية السعودية ، والثانى فى قائمة الترند العالمى، والمركز الرابع فى قائمة الترند المصرى.

وأظهر المغردون الأشقاء فى المملكة العربية السعودية حبهم الشديد ودعمهم المستمر للشعب المصرى، مؤكدين أن مصر والسعودية بلد واحد، متمنين الخير والاستقرار للأبناء النيل.

وتنوعت ردود أفعال المغردين فى هاشتاج "السيسى فى قلوب السعوديين"، حيث قال "عمر الحميزى": "يستاهل.. رجل أنقذ مصر والأمة الإسلامية بعدما كانت بتروح لحضن المرشد وإيران، وفى نفس الوقت وقف يدا بيد مع السعودية".

أما "الحارثى" فكتب: "فخامة الريس السيسى أنقذ الشعب المصرى من أذناب إسرائيل، بل أنقذ جميع الدول العربية وإلا حصل ما لا يحمد عقباه"، وهو ما أكده النصراوى: "السيسى أنقذ مصر من الإرهاب".

فيما قال "أبو مريم": "السيسى فى قلوب السعوديين لأنه رجل حزم الموقف فى مصر، وضحكته مع الملك سلمان الحزم كانت من القلب"، بينما نشر أحمد سعيد، صورة تجمع السيسى والملك سلمان، معلقا عليها: "الله يجمعكم على الخير والمحبة".

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