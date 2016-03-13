تجدد المعارك فى عدن وسقوط 19 قتيلا بينهم 17 من تنظيم القاعدة

اندلعت مواجهات جديدة الأحد بين قوات الأمن وعناصر تنظيم القاعدة فى مدينة عدن بجنوب اليمن، حيث أسفرت المعارك والغارات الجوية للتحالف العربى بقيادة السعودية عن مقتل 19 شخصا، بينهم 17 مسلحا من تنظيم القاعدة، بحسب مصادر أمنية.

وبعد فترة هدوء ليلا، تجدد القتال فى الصباح الباكر فى حى المنصورة حيث شنت قوات الأمن السبت عملية كبيرة سعيا للسيطرة على هذه الحى السكنى الذى تحول معقلا لتنظيم القاعدة الذى وسع نفوذه، مستفيدا من النزاع المستمر فى البلاد منذ أكثر من عام، وفق المصادر نفسها.

وأشارت المصادر إلى أن طائرات حربية ومروحيات من طراز "أباتشى" تابعة للتحالف شنت عددا من الغارات مساء دعما لقوات الأمن مستهدفة ثلاث آليات عسكرية على الأقل ومبان تابعة للمجلس البلدى يسيطر عليها جهاديو القاعدة.

وقال مسئول أمنى إن "17 مقاتلا من القاعدة على الأقل وشرطيين اثنين قتلوا منذ السبت"، مشيرا إلى أن "غالبية المتمردين قتلوا فى غارات التحالف".

وكانت حصيلة سابقة السبت أفادت عن سقوط 14 قتيلا، بينهم 12 عنصرا من القاعدة.وقال شهود عيان إن الوضع كان متوترا فى وقت متأخر من صباح الأحد، لكن من دون سماع اطلاق نار.

ويفرض تنظيم القاعدة سيطرته على المنصورة، وأفاد سكان عن وصول تعزيزات تقدر بالعشرات من عناصر التنظيم ليلا، قادمين من محافظتى أبين ولحج المجاورتين، حيث للجهاديين نفوذ واسع كذلك.

وتقدر المصادر الأمنية وجود نحو 300 مقاتل من القاعدة مدججين بالسلاح فى المنصورة.

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