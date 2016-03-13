صحيفة إسرائيلية: الإرهاب والتطرف مزقا العالم الإسلامى وحوّلاه إلى متاهة

وصفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية والمقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو العالم الإسلامى بالممزق نتيجة انتشار المنظمات الإرهابية المتطرفة فى أرجاء الدول الإسلامية.

ورسم رسام الكاريكاتير الإسرائيلى بالصحيفة "شلومو كوهين" العالم الإسلامى عبارة عن متاهة كبيرة وبها مسلحون وملثمون منتشرون فى أرجاء هذه المتاهة، ويحمل هؤلاء المسلحون أسلحة ثقيلة كـ" ار- بى – جى" والرشاشات ويتقاتلون بها.

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