أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

صحيفة إسرائيلية: الإرهاب والتطرف مزقا العالم الإسلامى وحوّلاه إلى متاهة

Google+ Print
صحيفة إسرائيلية: الإرهاب والتطرف مزقا العالم الإسلامى وحوّلاه إلى متاهة صحيفة إسرائيلية: الإرهاب والتطرف مزقا العالم الإسلامى وحوّلاه إلى متاهة
وصفت صحيفة "يسرائيل هيوم" الإسرائيلية والمقربة من رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو العالم الإسلامى بالممزق نتيجة انتشار المنظمات الإرهابية المتطرفة فى أرجاء الدول الإسلامية.

ورسم رسام الكاريكاتير الإسرائيلى بالصحيفة "شلومو كوهين" العالم الإسلامى عبارة عن متاهة كبيرة وبها مسلحون وملثمون منتشرون فى أرجاء هذه المتاهة، ويحمل هؤلاء المسلحون أسلحة ثقيلة كـ" ار- بى – جى" والرشاشات ويتقاتلون بها.


>- حاخام إسرائيلى يفتى: قتل الفلسطينيين بدون محاكمة حلال وتقرب للرب

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365