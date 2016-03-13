ضبط 13 هاربًا من قضايا جنائية وكمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية بالمنيا‎

تمكنت حملة أمنية مكبرة بالمنيا من ضبط 13 متهم هارب من قضايا جنائية وكمية من المواد المخدرة والأسلحة النارية.

تلقى اللواء رضا طبلية ، مدير أمن المنيا ، إخطارا من اللواء محمود عفيفى ، مدير المباحث الجنائية ، يفيد بتمكن الحملة من ضبط أسلحة آلية وخرطوش ، وطلقات متنوعة غير مرخصة ،تضمنت ، ( 1 بندقية آلية – 3 بندقية خرطوش محلى الصنع – 4 طلقات متنوعة )، بحوزة 8 متهمين بالمنيا .

وتمكنت مباحث المخدرات من ضبط كل من ، بطرس . ح . ب 24 سنة عاطل ، ومقيم بمركز المنيا ، وبحوزته 450 قرص مخدر مختلف الأنواع ، مختلف الأنواع ، وضبط 57 قرص مختلف الأنواع بحوزة متهمين آخرين.

وتمكن رجال المباحث الجنائية من ضبط 13 متهما ، هاربين من قضايا جنائية ، تضمنت ( شروع فى القتل – إستعراض قوة – شروع فى القتل وحيازة سلاح – نصب وإحتيال – مخدرات – ضرب – حيازة أسلحة وذخيرة – ضرب وإحداث عاهة مستديمة – حريق عمد) بمراكز المنيا .

وتمكنت حملة مرورية ، من تحرير 2030 مخالفة مروية ، تضمنت ، ( 22 دراجة بخارية – 5 سيارات – 817 مخالفة دراجة بخارية – 1176 مخالفة سيارات )، وفى إطار الحملة المقررة للكشف عن تعاطى سائقى الطرق السريعة للمخدرات أثناء القيادة ، تم فحص 20 عينة للسائقين، وأسفرت عن إيجابية 6 عينات لسائقين متعاطين وتم احتجازهم .

كما تمكن رجال تنفيذ الأحكام ، من تنفيذ 748 حكم قضائى ، شملت ( 4 جنايات – 431 حبس جزئى- 77 حبس مستأنف – 277 غرامات جزئية- 6 غرامات مستأنفه – 39 مخالفات – 19618 محصلات مالية.