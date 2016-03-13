أخبار عاجلة

أسعار العملات اليوم الإثنين 10 ابريل 2017 في بنك مصر -
سعر الريال السعودي اليوم الإثنين 10-4-2017 بالبنوك والسوق السوداء -
سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 10/4/2017 وارتفاع في سعر الأسمنت -
سعر الذهب اليوم الإثنين 10-4-2017 في مصر -
انخفاض سعر الدولار اليوم الإثنين 10/4/2017 بالبنوك والسوق السوداء -
عاهل المغرب يرسل برقية تعزية للرئيس عبد الفتاح السيسي -
صورة وخبر: أم تحمل طفلاً جائعًا ودولة على حافة مجاعة -
القليوبية تعلن عن الحداد 3 أيام على شهداء تفجيري كنيستي طنطا والإسكندرية -
بالفيديو.. هشام محمد: نعم الأهلي يفاوضني -
صحيفة مكسيكية: أقباط مصر أصبحوا ضحية رئيسية لإرهاب داعش -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. أونا

الرئيس اليمنى يوجه المنظمات بإغاثة تعز

Google+ Print
الرئيس اليمنى يوجه المنظمات بإغاثة تعز الرئيس اليمنى يوجه المنظمات بإغاثة تعز

الرئيس اليمنى

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي حكومة بلاده بسرعة التنسيق مع المنظمات الدولية والإغاثة لتقديم الدعم والمعونات للمتضررين من أبناء محافظة تعز.

وأوضح مصدر رئاسي يمني في تصريحات لصحيفة “عكاظ” أن الرئيس هادي أجرى اتصالات بقيادات السلطات المحلية والعسكرية بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن ووعد بالعمل على تكثيف الجهود لتقديم الإغاثة للمتضررين من أبناء تعز الذين عانوا كثيرا.

وأفادت المصادر أن الترتيبات جارية لإخراج قوافل إغاثة تنطلق من مدينة عدن إلى تعز عبر المنفذ الغربي للمدينة.

وشدد الرئيس هادي على ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة العناصر الدخيلة والعمل من أجل تثبيت الأمن والاستقرار مؤكدا أن السلطات الشرعية ستولي أسر الشهداء والجرحى اهتماما كبيرا.

كان المتحدث باسم قوات التحالف العميد أحمد عسيري، اعلن أمس أن القوات اليمنية الشرعية سيطرت على مداخل مدينة تعز. وأوضح أنه خلال الأيام القادمة لن يكون هناك تواجد للميليشيات المتمردة في مدينة تعز.

أ ش أ

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

الأخبار - الكويت والسعودية والبحرين والأردن والعراق والإمارات يدينون التفجيرات الإرهابية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

إهدار 8 ملايين وجبة يوميًا في السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

وفاة معتمر بمطار القاهرة قبل سفره إلى السعودية

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة

مدارس كبرى بالسعودية تطلب معلمين ومعلمات فى كافة التخصصات وتحدد الشروط والأوراق المطلوبة