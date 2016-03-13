الرئيس اليمنى يوجه المنظمات بإغاثة تعز

وجه الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي حكومة بلاده بسرعة التنسيق مع المنظمات الدولية والإغاثة لتقديم الدعم والمعونات للمتضررين من أبناء محافظة تعز.

وأوضح مصدر رئاسي يمني في تصريحات لصحيفة “عكاظ” السعودية أن الرئيس هادي أجرى اتصالات بقيادات السلطات المحلية والعسكرية بمحافظة تعز جنوب غربي اليمن ووعد بالعمل على تكثيف الجهود لتقديم الإغاثة للمتضررين من أبناء تعز الذين عانوا كثيرا.

وأفادت المصادر أن الترتيبات جارية لإخراج قوافل إغاثة تنطلق من مدينة عدن إلى تعز عبر المنفذ الغربي للمدينة.

وشدد الرئيس هادي على ضرورة توحيد الصفوف لمواجهة العناصر الدخيلة والعمل من أجل تثبيت الأمن والاستقرار مؤكدا أن السلطات الشرعية ستولي أسر الشهداء والجرحى اهتماما كبيرا.

كان المتحدث باسم قوات التحالف العميد أحمد عسيري، اعلن أمس أن القوات اليمنية الشرعية سيطرت على مداخل مدينة تعز. وأوضح أنه خلال الأيام القادمة لن يكون هناك تواجد للميليشيات المتمردة في مدينة تعز.

أ ش أ