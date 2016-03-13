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«الصحة العالمية»: الشرق الأوسط خال من «زيكا» بعد اتخاذه إجراءات احترازية

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«الصحة العالمية»: الشرق الأوسط خال من «زيكا» بعد اتخاذه إجراءات احترازية «الصحة العالمية»: الشرق الأوسط خال من «زيكا» بعد اتخاذه إجراءات احترازية

زيكا (أرشيفية)

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، الدكتور علاء علوان رئيس منظمة الصحة العالمية إلى لندن، بعدما أعلن، مساء أمس، أن منطقة الشرق الأوسط خالية من فيروس زيكا لاتخاذها إجراءات احترازية.

وكان مدير إقليم شرق المتوسط بمنظمة الصحة العالمية، الدكتور علاء الدين العلوان، قد أعلن أن منطقة الشرق الأوسط خالية من فيروس زيكا، بعد اتخاذ دول الإقليم إجراءات احترازية للتعامل مع الفيروس، ومنع تسلله عبر الركاب القادمين من الدول المصابة.

جاء ذلك في تصريحات صحافية، مساء أمس السبت، لدى وصوله من الكويت بعد زيارة استغرقت يومين حيث شارك خلالها في الندوة الافتتاحية لكلية الصحة العامة بجامعة الكويت.

 

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