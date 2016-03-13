الأوبرا تكرم فنان السمسمية «الريس كابوريا» بمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور

قررت د. ايناس عبد الدايم “رئيسة دار الأوبرا، تكريم فنان السمسميه “صلاح عبد الحميد محمد ادم” الشهير “بالريس كابوريا “،ضمن فاعاليات الدور الرابعه لمهرجان دمنهور الدولي للفولكلور المقرر اقامتها في الفتره من ١ حتي ٧ ابريل المقبل.

“الريس كابوريا ” يعد ناظر مدرسة السمسميه بالسويس ومدن القناه ،واحد رواد هذا الفن الشعبي ،وساهم خلال مشواره الفنى فى حفظ ونقل هذا التراث الي اجيال جديده متعاقبه من شباب الفنانين،من خلال الجمعية التى أنشأها بمنزله الخاص لمحبى السمسمية،قبل معاناته مؤخرامن ازمه صحيه اثر تعرضه لازمه قلبيه

سيد كابوريا تميز ايضا بمواهب متعددة ،منها فن الارتجال وتأليف الاغاني والغناء والرقص وهو واحد ممن قدموا رقصه البمبوطيه الشهيره في بدايه تاسيس الفرقه القوميه للفنون الشعبيه .

بدأت موهبته الفنيه وحماسته الوطنيه تظهر مع اندلاع ثورة يوليو عام ١٩٥٢ ،و شارك ضمن الرعيل الاول في ( فرقه ولاد الارض ) ،التي تأسست على يد “الكابتن غزالى” عقب نكسه يونيو عام 1967، وقدم معهم الكثير من الكلمات الشهيرة مثل ( اتعلمنا منك كيف الموت ينحب.. واتعلمنا منك وقت الشدة نهب.. واتعلمنا ندوس الصعب.. نمد الخطوة ندق الكعب.. واتعدونا شهيدك يبقى عريس.. واتعدونا لبس اللون الكاكى … يا أغلى مدينة وناس ينباس ترابك يا سويس ) .