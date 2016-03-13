السفينة بى بى يوتا تغادر سفاجا فى طريقها إلى الإمارات

أعلنت هيئة موانى البحر الأحمر، أن ميناء سفاجا يستعد اليوم لمغادرة السفينة بى بى يوتا وعلى متنها 2 يخت، وهما اليخت سام اندكو بحمولة 15 طن وطول 13 متر وعرض 3 متر وغاطس متر واحد، واليخت فانتوم 11 انجليزى الجنسية بحمولة 25 طن وطول 17 متر وعرض 4 متر وغاطس 1.5 متر متجهين إلى الامارات.

وقال بيان للهيئة اليوم، إن الميناء يشهد مغادرة العبارة الرياض وعلى متنها 313 راكب و8 شاحنة و20 سيارة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 85 شاحنة و86 راكب و1 سيارة والسفينة الحرية 2 وعلى متنها 60 شاحنة.

وعلى جانب آخر، شهد الميناء بالأمس استقبال العبارة مسرة وعلى متنها 420 راكب و15 شاحنة و18 سيارة والسفينة بوسيدون اكسبريس وعلى متنها 88 شاحنة و88 راكب و130 سيارة والسفينة نما اكسبريس وعلى متنها 55 شاحنة و24 سيارة و10 راكب.

وفى ميناء نويبع من المقرر أن يستقبل الميناء العبارة برنسيسة وعلى متنها 254 راكب منهم 90 معتمر و2 باص عمرة و2 باص جيت والسفينة بريدج وعلى متنها 34 براد و16 تريلا، كما تغادر العبارة سينا وعلى متنها 492 راكب و26 براد و15 تريلا و330 طرد سمك.

كما شهد الميناء بالأمس مغادرة السفينة سينا وعلى متنها 252 راكب و23 براد و20 تريلا و2 سيارة، كما غادرت العبارة برنسيسة وعلى متنها 232 راكب و1 سيارة والسفينة بريدج وعلى متنها 25 براد و14 تريلا.