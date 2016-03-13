محافظ الأقصر يبحث مع الجامعة الألمانية تنظيم مبادرات لتنمية السياحة

بحث محافظ الأقصر محمد بدر مع الدكتور أشرف منصور رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة، تعزيز أوجه التعاون المشترك بين المحافظة والجامعة، بما يعمل على فتح مجالات متعددة للتطوير والتنمية المجتمعية، بحضور الكاتب الصحفى علاء ثابت عضو مجلس أمناء الجامعة، والدكتور عاصم العمارى منسق الزيارة والأستاذ بكلية الألسن جامعة عين شمس.

وناقش المحافظ مع رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية، وسائل وسبل الاستفادة من إمكانيات الجامعة، عبر تنفيذ عدد من المبادرات المشتركة التى تعمل علي تنمية صناعة السياحة، حيث عرض رئيس الجامعة مقترح تنفيذ مشروع علامة تجارية باسم الأقصر وتصميمه من قبل طلاب الجامعة من خلال إحدى الكليات ذات التخصص ذى الصلة بمجال التصميم، على أن يتم بحث فكرة التسويق السياحى للأقصر، وابتكار أنماط جديدة للترويج للمحافظة السياحية، وكذلك إقامة دورات تدريبية فى مجال الإدارة السياحية للعاملين بالمجال السياحى، بالإضافة إلى أفكار أخرى خاصة بإرسال أساتذة متخصصين من الجامعة فى مجالات الاستثمار والاقتصاد والسياحة لنقل خبراتهم إلى الأقصر، والاستفادة من التجارب الخارجية فى تنمية المجتمع الأقصرى.

كما استعرض الجانبان الأفكار الخاصة بإنشاء معارض داخل الجامعة الألمانية لعرض منتجات الحرف اليدوية والصناعات التى تشتهر بها الأقصر، وكذلك تبادل الوفود والطلاب مع دراسة إمكانية تقديم تسهيلات للراغبين فى دراسة ماجستير إدارة الأعمال من أبناء الأقصر.

وأشار رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية إلى أنه حريص على عقد اجتماع مجلس أمناء بالأقصر، ولأول مرة خارج مقر الجامعة، داعيا كافة الهيئات المماثلة والمؤسسات الاقتصادية والتجارية وغيرها لتنظيم اجتماعاتها ولقاءاتها الدورية فى محافظات الأقصر وأسوان لتنشيط السياحة، مطالبا محافظ الأقصر باستعراض أهم المتطلبات التى يمكن أن تساهم الجامعة فى تلبيتها للمحافظة التاريخية الأقصر فى إطار سعى الجامعة للقيام بدورها المجتمعى والخدمى فى مصر.

ورحب المحافظ بالتعاون مع الجامعة، مشيدا بدورها الرائد فى المجال التعليمى والبحث العلمى، مؤكدا تقديم كل الدعم فى سبيل دفع عمليات التعاون المشتركة بين المحافظة والجامعة، بما يساهم فى تنمية المجتمع، لافتاً إلى أن الجامعة الألمانية (GUC) إحدى المؤسسات التعليمية الناجحة ذات التأثير فى المجال التعليمى والبحث العلمى منذ بداية تأسيسها فى عام 2003 بالقاهرة.

يأتى هذا اللقاء، فى إطار تعزيز التعاون بين محافظة الأقصر والجامعة، من خلال دور الجامعة الألمانية بالقاهرة فى تطوير التعليم والبحث العلمى، وكذلك القيام بدورها في التنمية المجتمعية، والمساهمة بضخ المزيد من الأفكار والاقتراحات وفتح مجالات للاستثمار بمصر.

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