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كوريا الشمالية تنفي شن هجمات الكترونية على مسؤولين في الجنوب

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كوريا الشمالية تنفي شن هجمات الكترونية على مسؤولين في الجنوب كوريا الشمالية تنفي شن هجمات الكترونية على مسؤولين في الجنوب

زعيم كوريا الشمالية

نفت كوريا الشمالية يوم الأحد شن أي هجمات الكترونية على مسؤولين في جارتها الجنوبية ووصفت اتهامات سول لها بأنها “فبركة”.

كانت وكالة التجسس في كوريا الجنوبية قالت لنواب في إفادة سرية يوم الجمعة إن بيونجيانج كثفت مؤخرا قرصنتها الالكترونية ضد سول ونجحت في اختراق الهواتف المحمولة لأربعين من مسؤولي الأمن القومي.

وبحسب رويترز ذكرت صحيفة رودونج سينمون الرسمية الناطقة بلسان الحزب الحاكم في كوريا الشمالية في مقال رأي يوم الأحد “يدعي الجنوب أن الشمال يشن هجوما الكترونيا ويستغل ذلك لأغراضه السياسية.”

واتهمت الصحيفة سول باتخاذ هجمات القرصنة الالكترونية ذريعة لتبرير قانون “مكافحة الإرهاب” المثير للجدل.

وفي وقت سابق من الأسبوع الحالي قال جهاز المخابرات الوطني لكوريا الجنوبية إن الشمال حاول اختراق حسابات البريد الالكتروني لعمال السكك الحديدية في سول في محاولة لمهاجمة نظام التحكم في النقل على الرغم من قوله إنه أحبط محاولة الاختراق وأغلق الحسابات الالكترونية للعمال المستهدفين.

ورفعت كوريا الجنوبية حالة التأهب ضد تهديدات القرصنة الالكترونية من بيونجيانج بعد إجراء الأخيرة اختبارا نوويا في يناير كانون الثاني واختبارا لإطلاق صاروخ طويل المدى الشهر الماضي مما دفع الأمم المتحدة لفرض عقوبات جديدة عليها.

 

 

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