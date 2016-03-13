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رصد 8 آلاف مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين القاهرة

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رصد 8 آلاف مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين القاهرة رصد 8 آلاف مخالفة مرورية أعلى محاور وميادين القاهرة
تمكنت الإدارة العامة لمرور القاهرة، برئاسة اللواء علاء الديجوى، مدير المرور من ضبط 8209 مخالفات مرورية تنوعت ما بين السير فى عكس الاتجاه والانتظار فى الممنوع والسير بدون لوحات معدنية.

ورصدت الحملة المرورية التى استمرت 24 ساعة من رصد 3 حالات تبين قيادتهم للسيارات أثناء تعاطيهم للمواد المخدرة أثناء القيادة، وتكثف الإدارة من حملاتها المرورية أعلى المحاور والطرق والميادين لرصد متعاطى المواد المخدرة أثناء القيادة، ورصد مخالفات الدراجات البخارية وسيارات النقل الثقيل.


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