القبض على صاحب مخزن لحيازته 580 كيلو لحوم ودواجن فاسدة بعين شمس

ألقت مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على صاحب مخزن لحوم غير مرخص تابع لأحد مطاعم الوجبات السريعة بمنطقة عين شمس، تحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات لشرطة التموين، تفيد بقيام صاحب مخزن غير مرخص لحفظ السلع الغذائية بنطاق دائرة قسم شرطة عين شمس ، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من السلع الغذائية" لحوم ، دواجن ،دهون حيوانية ، الغير صالحه للاستهلاك الآدمى، وإعادة تجميعها وتعبئتها داخل عبوات جديدة تحمل أسماء مقلدة، وكتابة تواريخ جديدة مدخلا الغش على المواطنين.

داهمت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة، المخزن المتحرى عنه، وتم ضبط مديره المسئول، وبحوزته 580 كليو لحوم متنوعة، وقدمت اللجنة المرافقة للمأمورية تقريرا يفيد بأن المضبوطات فاسدة.

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