ضبط 1000 زجاجة خمور مجهولة المصدر فى حملة أمنية موسعة بدمياط

شنت الأجهزة الأمنية بدمياط، حملة موسعة، اشترك فيها البحث الجنائى والمرافق ومباحث التموين

نجحت الحملة فى ضبط 1000 زجاجة خمور مختلفة الأنواع والأحجام مجهولة المصدر داخل محل بسوق 63 دائرة قسم شرطة رأس البر ملك رأفت محمد.ا 35 عاما ومقيم بدائرة قسم أول دمياط، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 8053 جنح قسم شرطة رأس البر لسنة 2016م .

كما تم ضبط السيارة رقم ط د ي 1954 محملة 1000 لتر سولار مدعم قيادة أسامة عبدالله.م 30عاما ومقيم بدائرة مركز السنبلاوين/ دقهلية، وذلك أثناء تواجده بمدينة دمياط الجديدة، وبسؤاله أقر بتجميعها من إحدى محطات تموين السيارات وإعادة بيعها بالسوق السوداء بمحل إقامته، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1450 جنح قسم شرطة دمياط الجديدة لسنة 2016م .

وفي مجال المرافق وإزالة الإشغالات، تم ضبط 196 مخالفة متنوعة من بينها 62 إشغال طريق و28بائع متجول و106 اشغال طريق متنوع.

- حملة مكبرة لرفع الإشغالات فى رأس البر بدمياط