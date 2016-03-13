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ضبط صاحب شركة بحوزته 16 ألف عبوة مستحضرات تجميل تسبب الأمراض بـ15 مايو

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ضبط صاحب شركة بحوزته 16 ألف عبوة مستحضرات تجميل تسبب الأمراض بـ15 مايو ضبط صاحب شركة بحوزته 16 ألف عبوة مستحضرات تجميل تسبب الأمراض بـ15 مايو
ألقت مباحث شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، القبض على صاحب شركة لبيع عبوات ومستحضرات تجميل مجهولة المصدر تسبب الأمراض، وتم تحرير محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.

تلقى رجال شرطة التموين والتجارة الداخلية، معلومات مفادها قيام مالك محل غير مرخص بنطاق دائرة قسم 15 مايو، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من مستحضرات التجميل والتركيبات والوصفات العلاجية لم يتم تدوين بيانات عليها تدل على مصدرها وغير المسجلة بوزارة الصحة، وتبين أنها ذات الأثر البالغ على الصحة العامة، والخالية من أى مستندات تفيد مشروعيتها.

وتمكن ضباط الإدارة من ضبط المدير المسئول، وبحوزته 16166 عبوة طبية ومستحضرات تجميل بدون بيانات، و9 أطنان و670 كيلو مستحضرات ومستلزمات إنتاج "بلسم، وجيل شامبو، و كلوريد صوديوم، وتكسايل"، معبأة داخل براميل، و4 تنكات و4063 عبوة فارغة، وكميات من الاستيكرات، وتم تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.


>- القبض على صاحب مصنع لحيازته 326 طن منظفات مجهولة المصدر بمنطقة 15 مايو
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مصر 365

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