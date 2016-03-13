ضبط عاطل هارب بحوزته 3 لفافات هيروين بالإسكندرية

ضبط النقيب محمد سراج والملازم أول محمد التلاونى الضابطان بإدارة البحث الجنائى المعينان خدمة تأمين الطريق الساحلى دائرة قسم شرطة برج العرب، "مرضى .ع"- 28 سنة عاطل مقيم دائرة القسم المحكوم عليه فى القضية جنح القسم "سرقة" غيابياً بالحبس لمدة شهرين بحوزته "3" لفافات لمخدر الهيروين " تزن حوالى 30 جراما" وسلاح أبيض "سكين" و150 جنيهاً وهاتف محمول.

وأقر بحيازته للمخدر المضبوط بقصد الاتجار والمبلغ المالى من حصيلة الاتجار والهاتف المحمول للاتصال بعملائه والسكين بقصد الدفاع وصحة الحكم الصادر ضده.

وتحرر المحضر جنايات قسم برج العرب، وجار العرض على النيابة لمباشرة التحقيقات.

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