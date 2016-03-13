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شيخ الأزهر يغادر إلى ألمانيا للمشاركة بمؤتمر الأديان العالمي

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شيخ الأزهر يغادر إلى ألمانيا للمشاركة بمؤتمر الأديان العالمي شيخ الأزهر يغادر إلى ألمانيا للمشاركة بمؤتمر الأديان العالمي

الدكتور أحمد الطيب (أرشيفية)

غادر مطار القاهرة الدولي، اليوم الأحد، الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، متوجها إلى ألمانيا علي طائرة للطيران ، فى زيارة هامة تستغرق 5 أيام للمشاركة فى “مؤتمر الأديان العالمى”، والذى يقام تحت عنوان “السلام عليكم”.

ومن المقرر أن يلتقى الإمام الأكبر لأول مرة بابا الفاتيكان البابا فرانسيس، ويتم الإعلان رسميا عن عودة الحوار مرة أخرى بعد قطيعة امتدت 5 سنوات، بعد تصريحات البابا السابق بنديكت السادس عشر، حول حادثة كنيسة القديسين بالإسكندرية، حيث كانت العلاقات متوترة قبلها فى عهد شيخ الأزهر الراحل الدكتور محمد سيد طنطاوى، بسبب تصريحات صادرة أيضا من البابا السابق ضد الإسلام.

 

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