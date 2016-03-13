إصابة 13 شخصا إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري بالمنيا‎

مراسل – ONA:

أصيب 13 شخص بينهم 6 فتيات إثر انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الدائري بزمام مركز مطاي بشمال محافظة المنيا.

و كان مدير أمن المنيا اللواء رضا طبلية ، قد تلقى إخطارًا من اللواء محمود عفيفي رئيس البحث الجنائي يتضمن بورود بلاغ من عمليات النجدة تفيد بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة وإصابة 13 شخص بالطريق الدائري بمركز مطاي.

بانتقال الأجهزة الأمنية تبين انقلاب سيارة ميكروباص أجرة مما أسفر عن إصابة كل من : ” احمد م ا ” 2 سنه ، ” اسماء ا ر ” 21 سنه ، ” اسماء م ا ” 21 سنه ، ” أشرف م ع ” 21 سنه ، ” أنس ج و ” 21 سنه ، ” حسن ف ع ” 21 سنه ، ” رضا م م ” 35 سنه ، ” فيروز م إ ” 20 سنه ، ” كريستين إ ص ” 22 سنه ،و شقيقتها ” مريم ” 18 سنه ، ” محمود ف ف ” 21 سنه ، ” مصطفي م ا ” 18 سنه ، ” و ناديه ع ا ” 18 سنه ، و تراوحت إصابتهم ما بين اشتباه ما بعد الارتجاج و كسور بالعمود الفقري و كدمات و كسور متفرقة بالجسم.

تم نقل المصابين الي مستشفي مطاي العام ، و تحرر محضر بموجب الواقعة ، و تولت النيابة العامة التحقيقات.