في_إفريقيا – أشرف قاسم يروي لـ في الجول.. كواليس خروج الزمالك القهري لأول مرة من دور الـ32

كانت مباراة غريبة، خرجت عن إطار التنافس الرياضي ليغادر الفارس الأبيض لأول مرة في تاريخه من دور الـ32 في دوري أبطال إفريقيا.

كانت ضد الموردة السوداني عام 1989.

فاز الزمالك في القاهرة 2-1 لكنه كان على موعد مع أجواء غريبة في لقاء العودة التي لم يتم استكمالها ليودع الفريق المسابقة.

فبعد اعتداء لاعبي الموردة وجمهورهم على نجوم الزمالك لم تستكمل المباراة ليعتمد الاتحاد الإفريقي نتيجتها حين توقفت، 1-صفر للموردة!

ويروي أشرف قاسم نجم الزمالك السابق لـFilGoal.com كواليس تلك المباراة فيقول:"كانت مواجهة غريبة جدا".

"احتك فقط إبراهيم يوسف بلاعب الموردة في منتصف الملعب ليفاجأ بالبطاقة الحمراء في وجهه فاعترضنا جميعا لتبدأ الاشتباكات بين الفريقين".

"الجمهور السوداني شارك في الاشتباكات وقام بقذف الطوب علينا ثم احتك بنا الأمن وبجهازنا الفني ليسارع بعض أفراد الجالية المصرية بإخراجنا من الملعب".

"الجمهور احتك بنا مرة أخرى حين صعدنا للحافلة فأمطرونا بالطوب والحجارة ليتحطم الزجاج بالكامل لكن دون إصابات".