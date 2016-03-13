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شلل مرورى أعلى دائرى المريوطية بسبب حادث تصادم بين سيارتين

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شلل مرورى أعلى دائرى المريوطية بسبب حادث تصادم بين سيارتين شلل مرورى أعلى دائرى المريوطية بسبب حادث تصادم بين سيارتين
شهدت حركة المرور أعلى الطريق الدائرى أمام القادم من منطقة المريوطية وفى طريقه إلى طريق إسكندرية الصحراوى، حالة من الشلل المرورى، بسبب حادث تصادم سيارتين ملاكى، انتقل رجال المرور إلى المكان لسحب الكثافات أعلى الطريق.

تلقت غرفة عمليات الادارة العامة للمرور، بلاغا من غرفة النجدة، بوقوع حادث تصادم أعلى دائرى المريوطية، على الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة حطام الحادث.


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