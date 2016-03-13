توقف حركة المرور أعلى محور 26 يوليو بسبب حادث تصادم

توقفت حركة المرور أمام السيارات أعلى محور 26 يوليو اليوم، بسبب حادث تصادم سيارتى ملاكى، أمام القادم من طريق الدائرى وفى طريقه فى الاتجاه إلى طريق إسكندرية الصحراوى.

تلقت غرفة عمليات الإدارة العامة للمرور بلاغا من غرفة النجدة، يفيد بوقوع حادث تصادم أعلى محور 26 يوليو وكثافات مرورية أعلى أكتوبر و15 مايو، على الفور انتقلت الخدمات المرورية إلى مكان الحادث لإزالة حطام الحادث.

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