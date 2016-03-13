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السيطرة على حريق بمدرسة الشهيد أحمد صبحى الإعدادية فى الشرقية

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السيطرة على حريق بمدرسة الشهيد أحمد صبحى الإعدادية فى الشرقية السيطرة على حريق بمدرسة الشهيد أحمد صبحى الإعدادية فى الشرقية
تمكنت قوات الحماية المدنية بالشرقية، اليوم، من السيطرة على حريق نشب بمعمل مدرسة الشهيد أحمد صبحى الإعدادية، بمدينة أولاد صقر، وتم إخطار النيابة العامة للتحقيق والمعاينة برئاسة محمد حريز وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

تلقى اللواء حسن سيف مدير أمن الشرقية، إخطارا من الرائد أحمد شمس رئيس مباحث أولاد صقر، بلاغا يفيد بنشوب حريق بعمل مدرسة الشهيد أحمد صبحى الإعدادية، وتمكنت قوات الحماية المدنية برئاسة العميد أحمد الشوادفى من السيطرة على الحريق، وجارى انتداب الأدلة الجنائية لبيان سبب الحريق.


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