أعلنت محافظة الوادي الجديد، ، عن تقيم محور ” الفرافرة – ديروط ” إلي 3 قطاعات هندسية؛ لإقامة مشروعات خدمية وتنموية واستثمارية وصناعية علي جانبي الطريق .

صرحت المهندسة مني محمد علي، مدير إدارة التخطيط العمراني ومتابعة المشروعات بالوادي الجديد وقالت إنه تم تقسيم الطريق إلى ثلاثة قطاعات، القطاع الغربي جهة الفرافرة، والقطاع الشرقي ، والقطاع الوسط ، ويكون القطاع الغربي مقسم لثلاثة نطاقات النطاق من خمسين الى ستين كيلو متر ، حيث تم عمل خريطة استثمارية للمشروعات التى سيتم تنفيذها ، أما النطاق الشرقي مقسم لنطاقين مساحة كل نطاق خمسين كيلو متر .

أضافت منى، أنه بالنسبة للقطاع الأوسط فهو مقسم لثلاثة نطاقات كل نطاق من أربعين الى خمسين كيلومتر، حيث إن هذه النطاقات سيتم تحديد المشروعات التى سيتم إقامتها فيها من خلال إحداثيات ومساحات محددة ودراسات جدوى أولية ، كما أن القطاع الأوسط ستكون الغلبة فيه للمشروعات التعدينية كالرخام وغيره أما القطاع الغربى، فتتركز به المشروعات الزراعية والإنتاج الحيواني والداجنى وما يترتب عليها من صناعات غذائية ، هذا بخلاف المناطق اللوجستية بكل منطقة والتجمعات العمرانية فى القطاعات الثلاثة شاملة البنية الأساسية والمشروعات الخدمية ، كما سيتم خلال المؤتمر اختيار المنطقة العمرانية التى يتم البدء فيها بعدها يتم الرفع المساحي وعمل الجلسات للتربة وأشارت الي ،أنه سيتم صباح غدٍ الأحد ، ومن خلال مؤتمر موسع يحضره اللواء محمود عشماوى محافظ الوادى الجديد، والجهاز التنفيذى والقيادات الشعبية ، ووفد جهاز تنفيذ بحوث ودراسات التعمير ، يتم عرض المشروعات الاستثمارية للمشروعات المقترح اقامتها على جانبى محور طريق الفرافرة – ديروط ، والذي يربط الوادي الجديد بمحافظة أسيوط .