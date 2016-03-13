اجتماع لوزير الصحة لمناقشة الصعوبات التي تواجه القطاع الصحي

عقد الأستاذ الدكتور أحمد عماد الدين راضى وزير الصحة والسكان، الخميس اجتماعًا موسعا بمقر المجلس القومي للسكان، بحضور نائب الوزير للسكان ومساعدي الوزير ورؤساء القطاعات ومديري الشئون الصحية بالمحافظات ، وذلك لمناقشة الصعوبات والتحديات التى تواجه القطاع الصحى.

وبحسب بيان للوزارة أعلن الدكتور أحمد عماد الدين – وزير الصحة والسكان – عن اعتماد 128 مستشفى لتدريب الاطباء منهم 63 من مستشفيات القطاع العلاجى و42 من المستشفيات التابعة لأمانة المراكز الطبية المتخصصة ، 23 من المستشفيات التابعه للهيئة العامة للمستشفيات و المعاهد التعليمية إلى جانب بعض مستشفيات المؤسسة العلاجية لافته إلى أنه تم إختيارهم طبقاً لمعايير محددة.

وقرر وزير الصحة تعين الدكتور أيمن عبد العزيز مدير مستشفى دار الشفاء. منسق عام لشئون شباب الاطباء بدايون عام الوزارة وذلك لسرعة التواصل معهم وتعريفهم بدور هيئة التدريب ، كذلك الموافقه على ترشيح منسق لشباب الأطباء بكل من مديريات الشئون الصحية ويتم وضع Job Description والا يزيد عمر المنسق عن 45 سنه ويقوم السادة مديرى المديريات باختياره ليقوم بالتواصل مع الأطباء وتعريفهم بدور هيئة التدريب.

كما وافق على إنشاء بنك دم إقليمى بالمحافظات التى لا يوجد بها بنك إقليمى للدم ، كذلك الموافقة على عمل هيكل قومى لبنوك الدم ، و شدد على ضرورة الإنتهاء من بنك الدم الجارى إنشائه بمحافظة دمياط .

كما أعلن وزير الصحة و السكان عن موافقة مجلس الوزراء على شراء 25 عربية للتخلص الامن للنفايات الطبية ، وضرورة متابعة عقود شركات النظافة بجميع المديريات للوصول الى الشكل الحضرى لنظافة جميع المستشفيات. كما وشدد أيضا على ضرورة تفعيل مكافحة العدوى بالمستشفيات بالشكل الأفضل .