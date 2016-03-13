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محافظ بورسعيد يمنح عاملي مدرسة الشهيد محمد صبري الابتدائية 5 آلاف جنيه مكافأة

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محافظ بورسعيد يمنح عاملي مدرسة الشهيد محمد صبري الابتدائية 5 آلاف جنيه مكافأة محافظ بورسعيد يمنح عاملي مدرسة الشهيد محمد صبري الابتدائية 5 آلاف جنيه مكافأة

اللواء عادل الغضبان

كتب: جمال نوفل

قرر اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد منح العاملين بمدرسة الشهيد محمد صبري عبد العال الابتدائية بمنطقة الإسراء بحي الضواحي، مكافأة مالية قدرها 5 آلاف جنيها تقديرا لمجهوداتهم المشرفة، وإظهارهم المحافظة بصورة مشرفة أمام وزير التربية والتعليم خلال زيارته لافتتاح المدرسة التي تضم 22 فصلًا دراسيًا وقاعات مجهزة بأحدث الوسائل التكنولوجية.

كان العمل قد بدأ رسميًا بالمدرسة مع بدايه الفصل الدراسي الثاني بواقع فصل عن كل صف من الأول وحتي الخامس الابتدائى .

جاء ذلك الجولة التي قام بها اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد الي المدرسة صباح اليوم الاحد، لحضور طابور الصباح وسماع الإذاعة المدرسية، وعروض أنشطة المدرسة بحضور الدكتورة فاتن صالح وكيل وزارة التربية والتعليم ببورسعيد وإبراهيم العدوي مدير عام إدارة الخدمات و محمد بدوي مدير إدارة جنوب التعليمية.

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