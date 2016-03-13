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المعارضة السورية تستنكر تصريحات "المعلم" بشأن مصير الأسد

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المعارضة السورية تستنكر تصريحات "المعلم" بشأن مصير الأسد المعارضة السورية تستنكر تصريحات "المعلم" بشأن مصير الأسد

استنكرت المعارضة السورية تصريحات وزير الخارجية وليد المعلم التى رفض فيها طرح مصير رئيس سوريا بشار الأسد للنقاش فى المفاوضات التى تستضيفها مدينة "جنيف" بسويسرا غدا الاثنين.

وقال محمد علوش عضو الهيئة العليا للمفاوضات- فى تصريحات أوردتها هيئة الإذاعة البريطانية (بى بى سى) الأحد، أن "رحيل بشار الأسد هو مطلب أساسى لبدء مرحلة انتقالية"، مضيفا أنه "لا يمكن البدء فى مرحلة جديدة فى ظل وجود هذا النظام".

كان وزير الخارجية السورى قد أكد السبت، مشاركة وفد حكومى فى محادثات جنيف المقرر أن تنعقد فى 14 مارس الجارى، منتقدا تصريحات المبعوث الأممى ستيفان دى ميستورا بشأن إجراء انتخابات رئاسية خلال 18 شهرا.

وقال المعلم أنه "لا يحق لدى ميستورا اقتراح جدول أعمال لمحادثات جنيف لأنه أمر يجب التوافق عليه بين المتحاورين، وذلك لأن الحوار بالأساس سورى- سورى".
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