«الداخلية» تخصص الجمعة للكشف المجاني على المواطنين المدنيين بالعيادات الخارجية

قرر قطاع الخدمات الطبية بوزارة الداخلية، تخصص يوم الجمعة، من كل أسبوع للكشف الطبي المجانى على المواطنين المدنيين بالعيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة بمدينة نصر والعجوزة وصرف الأدوية اللازمة لهم.

وقالت وزارة الداخلية، في بيان لها عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “استمراراً لجهود وزارة الداخلية لتفعيل أوجه التواصل المجتمعى مع مختلف الفئات وتقديم أفضل سبل التيسير على المواطنين، وفى هذا الإطار وتحت رعاية اللواء مجدى عبدالغفار وزير الداخلية تم تخصيص يوم الجمعة من كل أسبوع للكشف الطبى المجانى على المواطنين المدنيين بالعيادات الخارجية بمستشفيات الشرطة”.

وأضاف البيان: “وقد أسفر مجهود العيادات يوم الجمعة الماضى عن تحقيق النتائج التالية، أولاً : عيادات مستشفى الشرطة بالعجوزة : تم التنسيق مع ( مركز شباب ميت عقبة ، مركز شباب العجوزة ، مسجد الرشد ، كنيسة مارى جرجس ) وتوقيع الكشف الطبى على ( 32 ) حالة من الأطفال والسيدات والرجال وصرف الأدوية اللازمة لهم، ثانياً: عيادات مستشفى الشرطة بمدينة نصر : تم التنسيق مع ( مسجد نورى خطاب ) وتم توقيع الكشف الطبى على ( 3 ) حالات من السيدات والرجال وصرف الأدوية اللازمة لهم”.

وأكدت الوزارة أن ذلك يأتى فى إطار الحرص على دعم أطر التواصل بين أبناء الشعب المصرى وشرطته وترسيخ مفهوم التواصل المجتمعي.