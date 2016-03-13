4 إبريل.. نظر استئناف رامى لكح وآخر على حبسهما عاما لاتهامهما بالنصب

حدد المستشار محمد عبد الشافى، المحامى العام الأول لنيابات شرق القاهرة الكلية، جلسة 4 إبريل من الشهر المقبل لنظر الاستئناف المقدم من رجل الأعمال رامى لكح وآخر، لإلغاء الحكم الصادر من محكمة أول درجة بحبسهما سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهما بالنصب والاستيلاء.

وكشفت تحقيقات النيابة العامة فى القضية المقيدة برقم 7563 لسنة 2011 جنح مصر الجديدة، والمستأنفة برقم 106 لسنة 2012، أن كل من رجلى الأعمال رامى لكح، ونورالدين درويش، تمكنا من خلال النصب والتحايل من الاستيلاء على قطعة الأرض المملوكة للواء المهندس أحمد فايز شعبان، عضو مجلس إدارة شركة "جولدن" للاستثمارات العقارية.

وأضافت التحقيقات، أن المتهمين قاما بغير وجه حق عقب الاستيلاء على الأرض التابعة لشركة المجنى عليه، ببناء عقارات على قطعة الأرض، وكانت محكمة جنح مصر الجديدة، قد قضت بحبس رجلى الأعمال رامى لكح، ونورالدين درويش، سنة وكفالة 5 آلاف جنيه، على خلفية اتهامهما بالنصب والاستيلاء.

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