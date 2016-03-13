تاجر ألبان ينهى حياة سائق توك توك عاتبه على تعطيله الطريق بالبساتين

شهدت منطقة البساتين جريمة قتل راح ضحيتها سائق توك توك طعنا بسكين تاجر ألبان، على خلفية اعتراضه على وقوف التاجر وسائق آخر فى نهر الطريق، وهو الأمر الذي تطور إلى مشاجرة دفعت التاجر لطعنه بسكين مما أدى لوفاته فى الحال.

تلقى رجال مباحث قسم شرطة البساتين بلاغا من الاهالى بوقوع مشاجرة فى شارع بخيت من شارع على عبد العزيز ، وأسفرت عن مقتل أحد طرفى المشاجرة.

على الفور، انتقل رجال مباحث القسم، و تبين من الفحص أنه أثناء سير " أحمد م ح " 16 سنة ، سائق توك توك ، والذى توفى إثر إصابته بجرح نافذ بالصدر من الجهة اليسرى، بالدراجة البخارية " توك توك " قيادته بمكان الواقعة، وقعت مشادة كلامية بينه و كلا من "عبود ع ا " 28 سنة ، تاجر ألبان ، و"على ج ع" 25 سنة ، سائق .

وكشفت التحريات، أن المشادة وقعت بينهم بسبب اعتراض سائق التوك توك على وقوف التاجر والسائق بنهر الطريق، وهو الأمر الذى تطور إلى مشاجرة قام على إثرها الثانى بالتعدى عليه بسلاح ابيض "سكين" محدثا إصابته التى أودت بحياته.

تمكن ضباط مباحث القسم من ضبط المتهمين وبحوزة الثانى السلاح المستخدم فى ارتكاب الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.



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