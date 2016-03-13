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ضبط 7350 نظارة طبية تسبب العمى داخل محل بصريات بعابدين

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ضبط 7350 نظارة طبية تسبب العمى داخل محل بصريات بعابدين ضبط 7350 نظارة طبية تسبب العمى داخل محل بصريات بعابدين
تمكنت شرطة والتجارة الداخلية بالقاهرة، من ضبط صاحب محل غير مرخص، لاتجاره فى النظارات الطبية المغشوشة والمقلدة للعلامات التجارية فى عابدين، وحرر محضر بالواقعة.

وردت معلومات شرطة التموين تفيد قيام مالك محل بصريات يعمل بدون ترخيص للنظارات بنطاق دائرة قسم عابدين، بحيازة وتجميع كميات كبيرة من النظارات الطبية أجنبية الصنع وخالية من أى مستندات تفيد بمصدرها ومغشوشة وتسبب العمى ومقلدة لكبرى العلامات التجارية.

وداهمت اليوم مجموعة عمل من ضباط الإدارة المحل المتحرى عنه، وتم ضبط مديره المسئول و7350 قطعة نظارة طبية ومهربة جمركيا ومقلدة، وتم تحرير المحضر اللازم تجاه الواقعة.


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