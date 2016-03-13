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ضبط 88 قطعة حشيش مخدر بحوزة شخصين فى أسيوط

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ضبط 88 قطعة حشيش مخدر بحوزة شخصين فى أسيوط ضبط 88 قطعة حشيش مخدر بحوزة شخصين فى أسيوط
ألقى ضباط مديرية أمن أسيوط خلال حملة أمنية اليوم، القبض على شخصين وبحوزتهما 88 قطعة حشيش مخدر.

وكان اللواء عبد الباسط دنقل مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، تلقى إخطارا من اللواء أسعد الذكير مدير المباحث الجنائية، يفيد ضبط "م.ح.أ" نجار مسلح، و"أ.ج.م" حداد مسلح مقيمان غرب البلد دائرة قسم أول أسيوط وبحوزتهما 88 قطعة من مخدر الحشيش، تزن حوالى 100 جرام، و62 قرصا مخدرا، وسلاح أبيض، ومبلغ 345 جنيها من متحصلات البيع بقصد الاتجار.

وتم تحريز المضبوطات وتحرير المحضر اللازم، وجار العرض على النيابة.


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