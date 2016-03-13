ضبط شاب بحوزته بندقية آلية وذخيرة لإطلاقه الأعيرة النارية فى حفل زفاف

تمكن رجال مباحث الزاوية الحمراء من ضبط شاب وبحوزته بندقية آلية وذخيرة، أثناء تواجده فى أحد الأفراح بالمنطقة، واستخدامه السلاح فى إطلاق الأعيرة النارية فى الهواء، وتبين أنه سبق اتهامه بحرق سيارة شرطة، والاشتراك فى مسيرة لجماعة الإخوان الإرهابية.

البداية كانت أثناء تفقد قوة أمنية من رجال مباحث قسم شرطة الزاوية الحمراء، بمنطقة القصيرين، لتفقد الأوضاع الأمنية، تنامى إلى سمعهم صوت إطلاق أعيرة نارية من حفل عرس أعلى سطح عقار بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلوا إلى مكان الواقعة، وتمكنوا من ضبط "مروان ع ع" 20 سنة، حاصل على ثانوية عامة، ومقيم العجوزة، والذى تبين أنه سبق اتهامه فى القضية رقم 10132 لسنة 2014م جنايات الدقى "حرق سيارة شرطة، تعد على فرد شرطة، والاشتراك فى مسيرة لجماعة الإخوان الإرهابية"، والمخلى سبيله على ذمتها، وبحوزته سلاح نارى عبارة عن "بندقية آلية" و10 طلقات.

وبمواجهته اعترف بحيازة السلاح النارى بقصد الدفاع، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.

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