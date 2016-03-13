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مصرع طفل غرقًا بترعة نجع حمادي ببندر طهطا بسوهاج‎

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مصرع طفل غرقًا بترعة نجع حمادي ببندر طهطا بسوهاج‎ مصرع طفل غرقًا بترعة نجع حمادي ببندر طهطا بسوهاج‎

مصرع طفل غرقًا – أرشيفية

لقي طفل مصرعه غرقاً بترعة نجع حمادي ببندر طهطا أثناء اللهو علي حافة الترعة إنزلقت قدماه وسقط بها مما أدى إلى غرقه ووفاته .

كان اللواء أحمد أبو الفتوح مدير امن سوهاج ، قد تلقي اخطاراً من قسم شرطة طهطا بغرق طفل بترعة نجع حمادي ببندر طهطا.

انتقل مأمور وضباط وحدة مباحث القسم وقوات وحدة الإنقاذ النهري، وتم إنتشال الجثة.

بالفحص تبين أنه أثناء قيام الطفل  إسلام ياسر أحمد محمد محمود 8 سنوات – ويقيم بذات الناحية باللهو علي حافة الترعة انزلقت قدماه وسقط بها مما نتج عنه غرقه ووفاته.

تم نقل الجثة لمشرحة المستشفي المركزي.

بسؤال والد المتوفى  ياسر أحمد محمد محمود 35 سنة عربجي – ويقيم بذات الناحية أيد ما جاء بالفحص حيث نفى الشبهة الجنائية.

بتوقيع الكشف الطبي علي الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بأن سبب الوفاة ” إسفكسيا الغرق ” ولا توجد شبهة جنائية وأيدت تحريات إدارة البحث الجنائي ذلك.

تحرر عن ذلك المحضر رقم 661 إداري القسم لسنة 2016 وبالعرض على النيابة العامة صرحت بدفن الجثة.

 

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