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دراسة تكشف احتياج النساء لفترات نوم أكثر من الرجال

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دراسة تكشف احتياج النساء لفترات نوم أكثر من الرجال دراسة تكشف احتياج النساء لفترات نوم أكثر من الرجال
كشفت دراسة علمية أن النساء عادة ما يحتجن مزيدا من النوم عن الرجال لأن أمخاخهن تعتبر أكثر "تعقيدا".

وذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن العلماء اكتشفوا أن النساء يحتجن للنوم حوالى 20 دقيقة أكثر من الرجال، مرجعين ذلك إلى اعتقادهم بأن مخ المرأة يعمل بجهد أكبر خلال النهار، لافتة إلى أن الدراسة أجريت على عينة من 210 من الرجال والنساء فى منتصف أعمارهم.

ونقلت الصحيفة عن جيم هورن المشرف على الدراسة، وهو مدير سابق بمركز أبحاث النوم فى جامعة لفبرا البريطانية أن "أحد المهام الأساسية للنوم هى أنه يتيح للمخ أن يتعافى وأن يجدد من خلاياه"، موضحا ذلك بأنه "خلال النوم العميق، تنعزل القشرة المخية (المسئولة عن الأفكار والذاكرة واللغة وغيرها) عن حواس الإنسان، وتدخل فى وضع النقاهة".

وأضاف هورن "كلما ازداد استخدام المخ أثناء النهار، كلما زادت الضرورة إلى التعافى وبالتالى تزداد الحاجة إلى النوم أكثر"، مشيرا إلى أن "النساء يميلن إلى القيام بعدة أشياء فى نفس الوقت بمرونة أكبر، ولذلك يستهلكن نسبة أكبر من قوة الدماغ الفعلية من الرجال، فتزداد الحاجة إلى النوم بالنسبة لهن".

ولفت هورن إلى أن متوسط الاحتياج الزائد للنوم عند النساء يبلغ 20 دقيقة، ولكن بعض النساء قد يحتاجن أكثر أو أقل بعض الشىء من هذا.

وأشار هورن إلى أن الرجال الذين يعملون فى وظائف معقدة تتضمن المزيد من اتخاذ القرارات والتفكير الجانبى، من المرجح أيضا أنهم يحتاجون نوما أكثر من الرجل العادى.

وقالت الصحيفة إن الدراسة وجدت أيضا أن قلة النوم بين النساء يرتبط بعدد من الآثار الجانبية، من ضمنها زيادة مستويات الضغط النفسى وشعور أكبر بالعداء والاكتئاب والغضب، على عكس الرجال الذين لم تظهر عليهم هذه الأعراض.

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