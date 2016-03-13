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لمريض القدم السكرى.. نصائح تحميك من الغرغرينة والبتر

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لمريض القدم السكرى.. نصائح تحميك من الغرغرينة والبتر لمريض القدم السكرى.. نصائح تحميك من الغرغرينة والبتر
أوضح تقرير نشره الموقع الإلكترونى لصحيفة "تايمز أوف إنديا" الهندية مؤخرا أن مرضى السكر - فى بعض الأحيان - يعانون من ارتفاع مستويات السكر بالدم بشكل غير طبيعى، وإذا ظلت هذه النسبة مرتفعة فترات طويلة، قد تسبب تلفا فى الأعصاب ومشاكل فى الدورة الدموية والتهابات تؤدى إلى الإصابة بمرض القدم السكرى، والذى قد تصل خطورته على حد بتر القدم، خاصة فى حالة عدم تلقى العلاج بشكل صحيح.

ويقدم التقرير بعض النصائح البسيطة للعناية بمرض القدم السكرى لتجنب البتر، تشمل:
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>1- المتابعة مع أخصائى أمراض سكر للحصول على كثير من المعلومات التى تساعد فى الحفاظ على مستويات السكر بالدم، وتجعله تحت السيطرة.
>2- قدماك تحتاج عناية يومية مثل وجهك تماما، لذا فمن الضرورى التحقق من قدميك كل يوم، والانتباه لظهور بقع حمراء أو تورم من عدمه، ويمكنك استخدام المرآة للتحقق من أسفل القدمين.
>3- ضع قدميك فى ماء دافئ يوميا، وتجنب استخدام الماء الساخن، والتأكد من تجفيف القدمين جيدا خاصة بين الأصابع.
>4- ترطيب القدم يوميا، فوضع طبقة من مستحضرات العناية بالبشرة أعلى وأسفل القدمين يجنبك ظهور أى فجوات بين أصابع القدمين.

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