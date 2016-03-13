قريبا.. علاج لسكر النوع الثانى عن طريق حقنة تؤخذ كل أسبوع

أكد الدكتور هشام الحفناوى - عميد المعهد القومى للسكر والغدد الصماء، أمين عام اللجنة القومية للسكر - أن اللجنة عملت بروتوكول علاج مصرى موحد لمرض السكر من النوع الأول والثانى، وجار توزيعه على لجميع الأطباء بمحافظات مصر

وأشار الدكتور هشام الحفناوى إلى أن الأطفال يحصلون على علاجهم من خلال مستشفيات التأمين الصحى التابعين لها، والذين تسربوا من التعليم يحصلون على العلاج على نفقة الدولة، بعد التأكد من خضوعهم لمظلة التأمين صحى.

وأوضح عميد المعهد القومى للسكر: "تشمل مشروعات التوعية بالمرض توجيه حملات قومية للمحافظات للتوعية بمرض السكر مع قافلة لعلاج المرضى، إضافة إلى إقامة يوم علمى لأطباء كل محافظة لتعريفهم بطرق العلاج الحديثة لمرض السكر.

وتابع الحفناوى: "هناك حملات قومية للكشف المبكر عن مضاعفات السكر تزور أماكن تجمعات المصابين بالسكر، وتقوم بعمل كشف إكلينيكى وكشف أعصاب ورسم قلب وقاع عين وتحاليل لجميع أعضاء الجسم، وكشف أوعية دموية للكشف المبكر عن أى مضاعفات للسكر حتى يمكن السيطرة على المضاعفات".

ولفت الدكتور هشام الحفناوى إلى أن هناك أنواعا كثيرة من علاجات سكر النوع الثانى، مثل العقاقير التى تعطى بالفم وتسبب نزول السكر الزائد فى البول وعدم زيادته فى الدم، كما يوجد نوع حقن تعطى كل أسبوع لسكر النوع الثانى وتضبط السكر على مدار الأسبوع، وتسمى GLP1 وهى أحدث علاجات لمريض السكر، وسوف يتم طرحه قريبا، وصرفه بالمجان لمن يحتاج إليه حسب حالته.

واستطرد الحفناوى: "يوجد تثقيف طبى مستمر فى برنامج قومى نطبقه فى جميع محافظات مصر لتعريف الأطباء بكل ما هو جديد فى علاج السكر، موضحا أن دول الخليج والولايات المتحدة الأمريكية من أكثر الدول إصابة بالسمنة، ومن ثم مرض السكر، خاصة فى ظل وجود العامل الوراثى.

- لمريض السكر.. مارس الرياضة وتناول الطعام الصحى واستخدم أقلام الأنسولين

>

- قريبًا.. طرح عقار جديد لعلاج السكر يقلل نسب الإصابة بالنوبات القلبية

>

>