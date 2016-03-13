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أعمال الزراعة وتنسيق الحدائق ورياضة المشى تقلل مخاطر الزهايمر

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أعمال الزراعة وتنسيق الحدائق ورياضة المشى تقلل مخاطر الزهايمر أعمال الزراعة وتنسيق الحدائق ورياضة المشى تقلل مخاطر الزهايمر
أثبتت الدراسات أن الأنشطة البدنية البسيطة مثل تنسيق الحدائق، المشى والرقص تعمل على تحسين حجم المخ والتخفيض بمعدل النصف من فرص الإصابة بالزهايمر.

وأوضح الباحثون بالمركز الطبى بجامعة "كاليفورنيا" الأمريكية أن هذه الدراسة تعد الأولى من نوعها التى تظهر أن ممارسة أى نشاط بدنى فى الهواء الطلق يمكن أن يعمل على تحسين بنية المخ والحد من مخاطر الزهايمر.

كان الباحثون قد عكفوا على دراسة حالات 876 شخصا على مدى ثلاثين عاما، فيما يتعلق بصحة القلب والأوعية الدموية، ليتم تتبعهم على مدار الدراسة لتحليل مستويات أنشطتهم الرياضية والبدنية.

أظهرت نتائج التحليل أن زيادة النشاط البدنى ارتبط مع وحدات التخزين فى المخ أكبر فى المنطقة الأمامية، فصوص الزمنية، والجدارى بما فى ذلك الحصين، شهدت الأفراد الذين يعانون من هذا الاستحقاق فى المخ من زيادة نشاطهم البدنى انخفاض 50% فى خطر الخرف الزهايمر، لتتراجع هذه المخاطر بنسبة 25% بين الأشخاص الذين انتظموا فى ممارسة نشاط رياضى بصورة منتظمة.

نصائح للوقاية من ألزهايمر.. لو قريبك عانى من النسيان توجه به للطبيب فورا
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مصر 365

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