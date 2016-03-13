وفد وزارة النقل الألمانية يختتم زيارته لمطار الغردقة الدولي (صور)

اختتم وفد أمني تابع لوزارة النقل الألمانية، اليوم الأحد، زيارته لمطار الغردقة الدولى، والتى استمرت يومين تفقد خلالها الوفد صالات السفر والوصول، والاجراءات الأمنية المتبعة مع إنهاء إجراءات الركاب والحقائب داخل صالات السفر، وعلى مهبط وكيفية تأمين الطائرات والأسوار الخاصة بالمطار.

وقال مصدر مسئول بالشركة المصرية للمطارات، إن الوفد الألمانى بحث مع إدارة المطار سبل تدعيم التدريب المشترك فى مجال تأمين المطارات.

وأضاف المصدر أن الوفد أبدي إعجابه بالإجراءات التي تقوم سلطات المطار بتطبيقها داخل صالات السفر والوصول والتنسيق بين كافة الجهات العاملة بالمطار، مشيراً إلي أنه تم عقد اجتماع بين الوفد وممثلين من الجهات العاملة بالمطار ليعرض كل طرف برنامجه عن الزيارة.