مسلحان يقتحمان فيلا ميمى الشربينى بجمصة ويسرقانه تحت تهديد السلاح

تعرض المعلق الرياضى الشهير ميمى الشربينى لعملية سرقة بالإكراه، فجر اليوم، داخل فيلته بجمصة بالدقهلية.

تلقى اللواء عاصم حمزة مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء مجدى القمرى مدير مباحث المديرية بورود بلاغ إلى قسم شرطة جمصة من المعلق الرياضى الشهير ميمى الشربينى، بتعرضه إلى واقعة سرقة بالإكراه من قبل بعض اللصوص.

على الفور، انتقل العميد هشام سليم رئيس مباحث المديرية إلى مكان البلاغ، وبسؤال المجنى عليه أكد اقتحام اثنين من اللصوص الفيلا الخاصة به وتهديده بالسلاح وسرقة مبلغ مالى كبير كان بحوزته وفرا هاربين، على الفور تم تشكيل فريق بحث لكشف الجناة والقبض عليهم.

- حبس عاطل وزوجته وآخرين 4 أيام على ذمة التحقيق فى قتل والده بالدقهلية